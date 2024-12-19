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25. Randevu İstanbul Film Festivali'nde 'Acı Kahve' Gösterimi Yapıldı

25. Randevu İstanbul Film Festivali'nde 'Acı Kahve' Gösterimi Yapıldı
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'Acı Kahve' filmi, 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali çerçevesinde özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen Soner Sert, filmdeki komik olayları ve kızı isteme töreninin dinamiklerini anlattı. Oyuncular Nazan Kesal ve Şerif Erol, filmdeki deneyimlerini ve karakterlerini paylaştı. Film, 3 Ocak 2025'te vizyona girecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filminin özel gösterimi yapıldı.

Film ekibinin Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya geldiği etkinlikte, basın mensuplarına açıklama yapan yönetmen Soner Sert, çok güçlü bir ekiple çalıştığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Sert, filmin bir kız isteme gecesinde yaşanan komik olayları ele aldığını belirterek, "Sarma tarifinden takı pazarlıklarına kadar pek çok şey konuşulur ya, bunun böyle bir filmin konusu olabileceğine dair bir fikrim vardı. Bunun üzerinde biraz durup, aslında inceden dalgasını da geçtik. Çünkü komik de bir olay, yer yer de çok ciddi olabilecek bir hikaye çıkarmaya çalıştım." dedi.

"Bütün aile yapılarında bir kız isteme töreni var"

Oyuncu Nazan Kesal, filmin çok şahane bir ekiple çok kısa bir sürede çekildiğine işaret ederek, "Hiç bu tarzda bir filmde oynamamıştım. İlk okuduğumda iyi bir senaryo olduğunu düşündüm ve hemen kabul ettim. Seyirci dostu bir film. Hepimizin yaşamında, bütün aile yapılarında bir kız isteme töreni var. 'Allah'ın emri Peygamberin kavli' cümlesi illaki kurulur. O cümleyle başlayıp, bir süre sonra çok büyük karambollerin içinde seyirciyi bırakan keyifli bir film. Oynaması çok keyifliydi ama izlemesi de keyifli olacak. Bütün seyircilerimizi sinema salonlarına bekliyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Şerif Erol, ekiple bir arada çalışmanın çok zevkli olduğunu belirterek, "İmkansız aşk hikayesi olduğu için ve 'kötü bir zamanda iyi olabilmek mümkün değil'i çok eğlenceli söylediği için hikaye çok ilgimi çekti." ifadesini kullandı.

Bir emekli polis komiserini oynadığına söyleyen Erol, "Dürüst olmaya çalışan bir adam ve zorlu sınavlardan geçiyor. Nasıl kalacağını da artık filmde görürüz." dedi.

Oyuncu Benian Dönmez de filmin içinde absürt ögeler de bulunan bir kara komedi olduğunu dile getirerek, "Ben tür olarak gerçekçilikten daha ziyade, bu türün derdini anlatmakta daha üstün olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok büyük bir zevkle kabul ettim. Metin harikaydı benim için ve toplumsal bir eleştiri de var. Bu ekiple çalışmış olmaktan, burada olmaktan çok çok mutluyum." diye konuştu.

Filmde dinamik bir görüş açısı sunuluyor

"Acı Kahve", hikayesi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra çekimlerin omuz kamerası kullanılarak yapılması ve dinamik bir görüş açısı sunmasıyla dikkati çekiyor.

Başrollerinde Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal'ın yer aldığı Rodin Film imzalı filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Soner Sert oturuyor.

Tek mekanda ve tek gecede geçen kara komedi türündeki film, 3 Ocak 2025'te vizyona girecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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