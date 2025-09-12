Haberler

25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Sona Erdi

25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Sona Erdi
Xiamen'de düzenlenen fuarda 644 milyar yuan değerinde 1.154 proje için anlaşmalar imzalandı. Fuarda 120'den fazla ülke ve bölgeden katılımcılar yer aldı.

XİAMEN, 12 Eylül (Xinhua) -- 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı perşembe günü sona erdi. Fuarda toplam değeri 644 milyar yuanı (yaklaşık 90,66 milyar ABD doları) bulan 1.154 proje için anlaşmalar imzalandı.

Çin'de yatırım teşvikine odaklanan tek ulusal düzeydeki fuar olan Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, bu yıl Çin'in doğu kıyısındaki Xiamen kentinde 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Fuarda 100'ün üzerinde yatırım faaliyeti gerçekleştirildi.

Toplam 120.000 metrekarelik sergi alanıyla 120'den fazla ülke ve bölgeden ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, "Çin'e Yatırım", "Çin Yatırımları" ve "Uluslararası Yatırımlar" olmak üzere üç ana tema ön plana çıktı.

Çin'de iki yönlü yatırımların teşviki için önemli bir platform olan fuarda gerçekleştirilen çok uluslu şirketlerle diyaloglar, önde gelen özel işletmeler ile Fortune 500 şirketleri arasında oturumlar ve 30'dan fazla özel yatırım etkinliği, Çin'deki yatırım ortamının sunduğu fırsatları ve dinamizmi ortaya koydu.

Bu yılki fuar kapsamında Çin bakanlıkları, uluslararası kuruluşlar ve ticaret dernekleri tarafından 21 rapor yayımlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
