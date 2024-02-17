24. Filipinler Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivali Başladı
Tarlac eyaletinde düzenlenen 24. Filipinler Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivali, sıcak hava balonlarının sergilendiği ve çeşitli hava etkinliklerinin düzenlendiği bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor.
TARLAC, 17 Şubat (Xinhua) -- 24. Filipinler Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivali, sıcak hava balonlarını sergilemek ve birçok hava etkinliği düzenlemek üzere 16-18 Şubat tarihleri arasında Tarlac eyaletinde gerçekleştiriliyor.