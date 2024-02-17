24. Filipinler Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivali Başladı

TARLAC, 17 Şubat (Xinhua) -- 24. Filipinler Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivali, sıcak hava balonlarını sergilemek ve birçok hava etkinliği düzenlemek üzere 16-18 Şubat tarihleri arasında Tarlac eyaletinde gerçekleştiriliyor.