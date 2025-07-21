23. Helva Şöleni ve Dağ Bisikleti Turu Kocaeli'de Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "23. Helva Şöleni" İzmit ilçesinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda düzenlenen şölende sanatçılar Cüneyt Şentürk ve Cem Kayan'ın Rumeli yöresine ait eserleri seslendirdiği festivalde vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

Şölene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şölende Büyükakın ve protokol üyeleri gelenek olan helva kazanının açılışını yaptı.

Festivalde konuşan Büyükakın, şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "El birliğiyle çok daha güzel organizasyonlar yapmak boynumuzun borcu. Oralar bizim ata toprağımız, orayı unutmamak lazım. Oradakilerin gönlü açısından, onların gönlündeki yerimiz açısından bunu yapmak bizim için bir vatan görevidir." ifadelerini kullandı.

Pehlivanoğlu da dernek olarak birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak için bir araya geldiklerini, Rumeli kültürünün köklü geçmişi ve zengin geleneklerini gelecek nesillere taşımak, örf ve adetleri yaşatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

Ormanya'da dağ bisikleti turu düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında Ormanya'da gerçekleştirilen dağ bisikleti turu, doğasever bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Katılımcılar, 4 kilometrelik orman parkurunda doğayla iç içe sürüş deneyimi yaşadı.

Tura başlamadan önce tüm katılımcılara kask ve güvenlik ekipmanlarıyla ilgili bilgilendirme yapılırken, her yaştan bisikletsevere hitap eden etkinlikte herkes kendi temposunda sürüş gerçekleştirdi.

Organizasyon ekibi, parkur boyunca teknik destek ve rehberlik hizmeti sunarak katılımcıların güvenliğini sağladı. Yaklaşık 1 saat süren tur boyunca doğa rehberleri, parkurun flora ve faunası hakkında bilgiler paylaştı.

Temmuz ayı boyunca her perşembe günü ücretsiz şekilde düzenlenecek olan tura katılmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşıp başvuru yapabilecekler.