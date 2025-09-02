ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile yerli ve yabancı misafirlerin katıldığı açılışta halk oyunları ekibi gösteri yaptı. 11 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, tarım makineleri üreticileri, tarım teknolojisi firmaları, tarım finansmanı sağlayan bankalar, çiftçi sigorta kuruluşları ile üreticiler ve çiftçilerin yer aldığı fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Son çeyrek yüzyılda gelişmeler tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu süreçte ülkeler tarımda daha milliyetçi politikalara yöneldiler. Eskiden ürettiğini satma derdinde olan ülkeler geldiğimiz noktada ürettiği gıda hayvancılık ürünlerini kendileri için daha milliyetçi şekilde tutar hale geldiler. Bugün 4 önemli başlıkla bunu aşmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Birincisi sürdürülebilir üretim, ikincisi teknoloji ve dijitalleşmenin entegrasyonu, üçüncüsü verim ve kaliteye odaklanma dördüncüsü aile çiftçiliğinin güçlendirilmesi. FAO'ya göre 2050 yılına kadar bugünden yüzde 65-70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağı ve son 23 yılda bu küresel meydan okumaya güçlü bir duruş sergilediğimizi gıda arz güvenliğimizi sağladığımızı söylemek istiyorum. Üreten çiftçimizi desteklemek tarım ve hayvancılığımızı modern, sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atıyoruz. Çünkü soframızdaki her lokmanın temeli çiftçimizin alın teri ve emeğidir" diye konuştu.

Gümen, Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın bilgi, tecrübe ve yeniliğin paylaşıldığı bir iş birliği platformu olduğunu belirtti. Gümen, üreticilere seslenerek "Burada sergilenen teknolojiler, verimliliği artırıp maliyetleri düşürecektir. Bu fuarı geleceğin tarımına açılacak pencere olarak görmenizi ve yenilikleri topraklarımıza taşımanızı diliyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Gümen, arıcı Abdulaziz Erküt'e (90) plaket ve 4 bin liralık hediye çeki verdi. Başarılı üretici ve firmaların ödüllendirilmesi sonrası Gümen ve beraberindekiler 7 Eylül'e kadar açık kalacak olan fuarın açılışını yaptı. Protokol üyeleri daha sonra fuardaki stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.