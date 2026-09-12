Haberler

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmî Gazete’de yayımlandı

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmî Gazete’de yayımlandı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı" ile çağrının ekinde bulunan "2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı" ile çağrının ekinde bulunan "2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Çağrının ekinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe tekliflerini hazırlarken esas alacağı "2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi" de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program'da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2027-2029 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve adil gelir dağılımına katkı sağlayacak şekilde fiyat istikrarının tesis edilmesi temel amaçtır. Bunun yanında verimlilik artışının desteklenmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, iş gücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili iddiasını Gürlek yalanladı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı

Küresel ekonomi için kıyamet senaryosu gerçek oldu
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Büyük ters köşe! Fenerbahçe'den İsmail Kartal için bir açıklama daha
Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi

Yanlış tercihlerinin bedelini ödedi
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ülkenin ilk müslüman senatörlerindendi: Hakkında soruşturma açıldı
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi