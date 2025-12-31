Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Vergi Artışları, Enflasyon Hedefi İçin Yeniden Değerlemenin Altında Tutuldu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için vergi ve harçların yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak artırılacağını açıkladı. Bu kararın enflasyonla mücadele hedeflerine destek olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini belirterek, "Bu yaklaşım, enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine, maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli vergi ve harçlara ilişkin 2026 yılına yönelik yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harçların 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini bildiren Yılmaz, söz konusu kararın, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda atılmış somut bir adım olduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz, bu yaklaşımın 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından verilen desteğin göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Hayırlı olsun. Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi