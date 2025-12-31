Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Vergi Artışları, Enflasyon Hedefi İçin Yeniden Değerlemenin Altında Tutuldu"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini belirterek, "Bu yaklaşım, enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine, maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli vergi ve harçlara ilişkin 2026 yılına yönelik yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz, bu yaklaşımın 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından verilen desteğin göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Hayırlı olsun. Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."