Asgari Ücret Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücret desteği ise Ocak–Aralık 2026 döneminde bin 270 TL olarak uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 23 Aralık 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 4857 sayılı İş Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca alındı.

Karara göre, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak tespit edildi.

Kararda, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları için bin 270 TL olarak sürdürülmesi ve desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi de önerildi.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. İşçi temsilcilerinin toplantılara katılmamalarına karşın, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar alındığı belirtildi.

Kararın gerekçesinde, asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin geçim şartları, enflasyon hedefleri ve ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alındığı ifade edildi.