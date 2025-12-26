Haberler

Asgari Ücret Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli asgari ücreti net 22 bin 104 TL olarak belirledi. Ayrıca, asgari ücret desteği de 1.270 TL olarak uygulanacak.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücret desteği ise Ocak–Aralık 2026 döneminde bin 270 TL olarak uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 23 Aralık 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 4857 sayılı İş Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca alındı.

Karara göre, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak tespit edildi.

Kararda, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları için bin 270 TL olarak sürdürülmesi ve desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi de önerildi.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. İşçi temsilcilerinin toplantılara katılmamalarına karşın, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar alındığı belirtildi.

Kararın gerekçesinde, asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin geçim şartları, enflasyon hedefleri ve ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Kritik eşik aşıldı! Dev içecek firması borsaya giriyor

Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a kritik görev
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı

O da gözaltında! Süper Lig kulünde yönetici kalmadı
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı gören gözlerine inanamıyor