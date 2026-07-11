Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz

BAŞVURULAR 13 EKİM'DE

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GES ve RES yarışmalarına başvurular, 13 Ekim'de 10.00-12.00 saatleri arasında bakanlık merkezinde yapılacak. Başvuruların incelenmesini takiben yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK

Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler, ortak girişimler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek. Toplamda 21 yarışma için başlangıç tavan fiyatı, 5,50 avro-cent/kilovat saat olacak. Taban fiyat ise GES'lerde 3,25 avro-cent/kilovat saat, RES'lerde 3,50 avro-cent/kilovat saat olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırılmasına 10 bin avro başlangıç fiyatı ile başlanacak.

ÖNCE SERBEST PİYASA

GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak. 2026 YEKA yarışmalarına ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşmeye ilişkin detaylar bakanlığını web sitesinde yayımlandı.

'KURULU GÜCÜMÜZÜN 78 BİN MEGAVATI YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğin merkezinde yer aldığı yeni enerji mimarisinde güneş ve rüzgarın stratejik bir rol oynadığını belirterek, "Halihazırda 125 bin megavatı aşan elektrik kurulu gücümüzün 78 bin megavatını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor" dedi.

Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışmaları yaptıklarını, bunun 3 bin 800 megavatını 2025 yılında gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, "Her yıl en az 2 bin megavatlık güneş ve rüzgar ihalesi yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir potansiyelimizin olduğu güneş ve rüzgarda 2035 yılı için ortaya koyduğumuz 120 bin megavat hedefimize daha kısa sürede ulaşacağız. 2026 YEKA yarışmaları ile de yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 900 megavat kapasiteli 14 güneş, bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı