2026 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, noter işlemleri ve diğer belgeler için 2026 yılında geçerli olacak yeni değerli kağıt bedellerini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı 149 TL, pasaport 1351 TL olacak.
(ANKARA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini belirleyen genel tebliğini Resmi Gazete'de yayımladı.
Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların yeni satış bedelleri şöyle:
Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL
Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL
Pasaport bedeli: bin 351 TL
İkamet izni bedeli: 964 TL
Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL
Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL
Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL
Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL
Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL
İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL
Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL
Mavi kart: 220 TL
Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL