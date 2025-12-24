Haberler

2026 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, noter işlemleri ve diğer belgeler için 2026 yılında geçerli olacak yeni değerli kağıt bedellerini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı 149 TL, pasaport 1351 TL olacak.

(ANKARA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini belirleyen genel tebliğini Resmi Gazete'de yayımladı.

Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların yeni satış bedelleri şöyle:

  • Noter kağıdı ve beyanname bedeli:  149 TL

  • Protesto, vekaletname, resen senet bedeli:  298 TL

  • Pasaport bedeli: bin 351 TL

  • İkamet izni bedeli:  964 TL

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil ücretleri

  • Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı:  220 TL

  • Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı:  440 TL

  • Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL

  • Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL

  • Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL

  • İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL

Diğer belge ücretleri

  • Banka çeki (her bir yaprak):  95 TL

  • Mavi kart:  220 TL

  • Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi:  964 TL

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

