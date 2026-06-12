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2026 Dünya Kupası'nda Açılış Maçını Meksika Kazandı

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Meksika, ev sahibi olduğu Mexico City Stadı'nda Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Goller Julian Quinones ve Raul Jimenez'den gelirken, Güney Afrika'da iki oyuncu kırmızı kart gördü.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda oynanan Meksika- Güney Afrika maçıyla start verdi. Ev sahibi ülkelerden Meksika, Mexico City Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

Karşılaşmada Güney Afrika'dan Sphephelo Sithole 49. dakikada, Themba Zwane ise 84. dakikada kırmızı kart gördü. Meksika'da da Cesar Montes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

A Grubu'nda Meksika bir sonraki maçında 19 Haziran'da Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise 18 Haziran'da Çekya ile mücadele edecek.

Kaynak: ANKA
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