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İsviçre, Bosna Hersek'i 4 Golle Geçti

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Goller Johan Kula Manzambi (2), Ruben Vargas ve Granit Xhaka'dan geldi.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

SoFi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Johan Kula Manzambi, Ruben Vargas ve Granit Xhaka kaydetti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede İsviçre, 74. dakikada Johan Kula Manzambi'nin golüyle öne geçti. 84. dakikada Ruben Vargas farkı ikiye çıkardı.

Manzambi, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. Bosna Hersek, 90+3. dakikada Mahmic'in golüyle farkı azalttı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Granit Xhaka penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bosna Hersek'te Muharemovic, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e yükseltirken, Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

İsviçre gruptaki son maçında Kanada ile, Bosna Hersek ise Katar ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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