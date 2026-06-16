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026 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu, Çin'in Wuhan Kentinde Başladı

026 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu, Çin'in Wuhan Kentinde Başladı
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2026 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu, Çin'in Wuhan kentinde 120'den fazla ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla başladı. Forumda yaratıcı ekonomi, yapay zeka ve yoksullukla mücadele gibi konular ele alındı.

WUHAN, 16 Haziran (Xinhua) -- 2026 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu pazartesi günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı. Forum, Birleşmiş Milletler kuruluşları, uluslararası gençlik örgütleri ve 120'den fazla ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirdi.

"Daha İyi Bir Dünya İçin Kalkınmanın Odağındaki Gençler" temasıyla düzenlenen forumda yaratıcı ekonomi ve trend kültür, yapay zeka ve gençlerin güçlendirilmesi ile gönüllülük ve yoksullukla mücadele konularında üç oturum gerçekleştirildi. Fransa, Brezilya, Almanya, Avustralya, Kenya ve Çin'in aralarında bulunduğu ülkelerin temsilcileri, iklim yönetişimi, inovasyon ve girişimcilik gibi çeşitli konularda gençlerin öncülük ettiği projeleri tanıttı.

Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, etkinlikte "Yeni Dönemde Sergiledikleri Azimle Küresel Olarak Katkı Sağlayan Çinli Gençler" başlıklı bir rapor yayımladı.

Forum, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesi için gençlerin gücünü bir araya getirme noktasında önemli bir platform işlevi görüyor.

Forum, Çin Gençlik Federasyonu, BM Çin Temsilciliği ve forumun organizasyon komitesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua
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