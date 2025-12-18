Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, İkinci Toplantısını Yaptı... Bakan Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş Genel Başkanlarının Görüşlerini Komisyona İletti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Vedat Işıkhan, konfederasyon başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından komisyona bilgi aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapmıştı. Bugün yapılan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri hazırlamış oldukları raporları komisyonla paylaştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ederek devam etmekte olan toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona iletti.

Bakanlık'tan toplantıya ilişkin "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
