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2025 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

2025 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayınlandı
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Adalet Bakanlığı, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanacak 2025 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesini açıkladı. Farklı uyuşmazlık türleri için saat ücretleri belirlendi ve yeni tarifelerin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği açıklandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'nca, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuğa ilişkin 2025 yılı Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

2025 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu tarifeye göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira olarak belirlendi. 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati bin 650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati bin 750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için bin 850 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti bin 150 lira, 3-5 kişi için 2 bin 350 lira, 6-10 kişi için 2 bin 450 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 550 lira olarak belirlendi.

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 835 liradan başlıyor...

Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 2 kişinin taraf olması durumunda saat ücreti 835 lira ile başlarken, 3-5 kişi için bin 750 lira olarak belirlendi. 6-10 kişi için bin 850 lira, 11 ve daha fazla kişi için ise bin 950 lira ödenecek.

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında ise tarifeler yine benzer şekilde tanımlandı. 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 900 lira, 3-5 kişi için 2 bin lira, 6-10 kişi için 2 bin 100 lira ve 11 ve üzeri için 2 bin 200 lira ödenecek.

Konusu para olmayan diğer uyuşmazlıklarda ücretler ise 2 kişi için 785 lira, 3-5 kişi için bin 650 lira, 6-10 kişi için  bin 750 lira, 11 ve daha fazla kişi için bin 850 lira olarak belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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