Albüm: 2025 Wuhan Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı, Çin'in Wuhan Kentinde Başladı
WUHAN, 13 Aralık (Xinhua) -- 2025 Wuhan Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da cuma günü başladı. Fuara 100'den fazla şirket katılım sağlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel