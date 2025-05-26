2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası Sakarya'da Devam Ediyor

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, daha önce çeşitli müsabakalarda derece yapmış ve milli sporculardan oluşan 170'e yakın sporcu katılıyor.

Sporcular 27 Mayıs'a kadar devam edecek şampiyonada, wushunun "taolu" ve "sanda" branşlarında mücadele edecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Üst Kurul Üyesi Mustafa Meral, AA muhabirine, müsabakalarda bulunan ve üniversitelerini temsil eden sporcuların başarılı kariyere sahip olduğunu söyledi.

Meral, katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek müsabakaların aynı zamanda Üniversite Olimpiyatları için milli takım seçmeleri olduğunu kaydetti.

Wushu kung fuda 5 dünya şampiyonluğu, 5 dünya ikinciliği ve 6 dünya üçüncülüğü bulunan sporcu Zeynep Makbule Akyüz de müsabakalara katıldı.

Organizasyonda Üniversite Sporları Federasyonunu da temsil eden Zeynep Makbule Akyüz, "Bugün yarıştım, 2 şampiyonluk aldım. Yarışmamı tamamladım. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Şampiyona, yarınki müsabakaların ardından sona erecek.