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Geri kazanım katılım payları artırıldı

Geri kazanım katılım payları artırıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi. Plastikten ilaca kadar çeşitli ürünlerin katılım payları, 2024 yılı yeniden değerleme oranına göre artırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları belirlendi.
Bakanlığın "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre artırıldı.
Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları şöyle: Plastik poşet 86 kuruş, lastik 27 lira, çinko karbon piller 27 lira, madeni yağ 6 lira 70 kuruş, bitkisel yağ 6 lira 70 kuruş, ilaç 14 kuruş, plastik ambalajlardaki 0,33 litreye kadar olan içecek ambalajı 8,6 kuruş. Söz konusu Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) NEDİR?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürün/eşya/malzemelerin ithal edilmesi / yurt içinde piyasaya arz edilmesi ile oluşan beyan ve ödeme yükümlülüğüdür.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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