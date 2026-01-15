Haberler

Tüik: İnşaat Üretimi Kasım Ayında Yıllık Yüzde 22,3 Arttı

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında inşaat üretimi yıllık %22,3 artış gösterdi. Bina inşaatı %23,4, bina dışı yapılar %16,7 oranında büyüdü. Ancak, aylık bazda inşaat üretimi %0,1 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı.

TÜİK, kasım ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 artarken; özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
