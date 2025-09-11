2025 Kapsayıcılık Konferansı Shanghai'da Gerçekleşti

SHANGHAİ, 11 Eylül (Xinhua) -- 2025 Kapsayıcılık Konferansı, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Bund bölgesinde düzenlendi. "Yenilikçi Büyümeye Giden Yol" temasıyla gerçekleştirilen konferansta 40'tan fazla içgörü forumu, küresel bir tema günü, 10'dan fazla sahne, yaklaşık 10.000 metrekarelik bir teknoloji sergisi, 5.000 metrekarelik bir teknoloji pazarı, bir yapay zeka inovasyon yarışması, bir teknoloji iş fuarı ve bir yatırımcı buluşması yer aldı.