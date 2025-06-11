2025 İlk Mahsul Boz Antep Fıstığı Nizip Ticaret Borsasına Getirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2025'in ilk mahsulü boz Antep fıstığı Nizip Ticaret Borsasına getirildi.

Kırsal Teketaş Mahallesi'nden, yılın ilk mahsul boz Antep fıstığını hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce borsaya getiren üretici Abdurrahman Açıkgöz, düzenlenen törenle tam altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Antep fıstığının ilçenin en önemli tarımsal ürünü olduğunu belirterek, üretimi teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Sarı, "Fıstık üretiminin artması, kalitesinin korunması, katma değer kazanması ve üreticisine kazanç sağlaması, öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi.