2025 IAA Mobilite Fuarı Münih'te Başladı

MÜNİH, 10 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük mobilite fuarlarından biri olan 2025 IAA Mobilite Fuarı, salı günü Almanya'nın Münih kentinde başladı. Fuarda küresel otomobil üreticileri ve tedarikçiler, elektrikli araçlardan otonom sürüşe ve yazılım tabanlı yeniliklere kadar birçok teknolojiyi sergiliyor.