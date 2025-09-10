Haberler

2025 IAA Mobilite Fuarı Münih'te Başladı

2025 IAA Mobilite Fuarı Münih'te Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük mobilite fuarlarından biri olan 2025 IAA Mobilite Fuarı, Münih'te başladı. Fuar, elektrikli araçlar, otonom sürüş ve yazılım tabanlı yenilikler gibi birçok teknolojiyi sergiliyor.

MÜNİH, 10 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük mobilite fuarlarından biri olan 2025 IAA Mobilite Fuarı, salı günü Almanya'nın Münih kentinde başladı. Fuarda küresel otomobil üreticileri ve tedarikçiler, elektrikli araçlardan otonom sürüşe ve yazılım tabanlı yeniliklere kadar birçok teknolojiyi sergiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor

Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.