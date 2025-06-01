2025 Guangdong-Hong Kong-Makao Otomobil Fuarı Şimdi Shenzhen'de

2025 Guangdong-Hong Kong-Makao Otomobil Fuarı Şimdi Shenzhen'de
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Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen 2025 Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi Uluslararası Otomobil Fuarı, otomobil markalarını bir araya getirerek büyük bir ilgi gördü.

SHENZHEN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2025 Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi Uluslararası Otomobil Fuarı çok sayıda markayı bir araya getirerek otomobil tutkunlarının ilgisini topladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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