2025 Guangdong-Hong Kong-Makao Otomobil Fuarı Şimdi Shenzhen'de
Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen 2025 Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi Uluslararası Otomobil Fuarı, otomobil markalarını bir araya getirerek büyük bir ilgi gördü.
SHENZHEN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2025 Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi Uluslararası Otomobil Fuarı çok sayıda markayı bir araya getirerek otomobil tutkunlarının ilgisini topladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel