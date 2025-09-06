2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı Chongqing'de Başladı

CHONGQİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- 2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı cuma günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde başladı. Fuarda, 600'den fazla yerli ve yabancı şirket bir araya gelerek otonom sürüş, akıllı evler ve alçak irtifa ekonomisi gibi çeşitli sektörlerdeki yenilikleri sergiliyor.