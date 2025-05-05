2025 Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı Shanghai'da Başladı

2025 Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı Shanghai'da Başladı
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5 Mayıs'ta Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan 2025 Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na yaklaşık 1.600 firma katılıyor. Fuar, dört gün sürecek.

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. Dört gün sürecek olan fuara yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 1.600 firma katılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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