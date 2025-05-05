2025 Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. Dört gün sürecek olan fuara yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 1.600 firma katılıyor.