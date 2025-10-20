Haberler

2025 Cape Town Maratonu Şiddetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

2025 Cape Town Maratonu Şiddetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
Güney Afrika'da düzenlenen Cape Town Maratonu, şiddetli rüzgar hasarı nedeniyle erken saatlerde iptal edildi. Organizasyon, katılımcılara başlangıç noktasına gelmemeleri çağrısında bulundu.

CAPE TOWN, 20 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'da düzenlenen 2025 Cape Town Maratonu, yarış parkuru ve mekanı katılımcılar için güvenli hale getirilemeyecek kadar şiddetli rüzgar hasarı nedeniyle pazar günü erken saatlerde iptal edildi.

Maraton organizatörleri tarafından yerel saatle sabah 05.00 civarında yayınlanan bir duyuruda, "Lütfen başlangıç noktasına GELMEYİN. Etkinlik GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR. Detaylı bilgi ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır" ifadesi yer aldı.

Geçen yıl 21.000 kişinin katıldığı Cape Town Maratonu, Afrika'nın tek Dünya Atletizm Altın Etiketli yarışı. Bu yılki yarışa saat 06.15 itibarıyla yaklaşık 24.000 koşucu gelmiş ve iptal duyurusu yapıldığı anda çoğu koşucu çoktan yarış alana varmış veya kente doğru yola çıkmıştı.

Organizatörler, bir sonraki Cape Town Maratonu'nun 24 Mayıs 2026'da düzenleneceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
