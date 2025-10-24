Haberler

2025 Arap Develer Kupası Vadi Rum'da Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vadi Rum bölgesinde düzenlenen 2025 Arap Develer Kupası, 10 Arap ülkesinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte robot jokeylerin kullanılması dikkat çekti.

VADİ Ürdün'ün güneyinde yer alan Vadi Rum (Rum Vadisi) bölgesi, "2025 Arap Develer Kupası" yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın himayesinde, Vadi Rum bölgesindeki Şeyh Zayid Deve Yarışları Hipodromu'nda düzenlenen organizasyon, 10 Arap ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Cezayir, Sudan, Ürdün, Tunus, Fas, Somali ve Cibuti'den takımlar katıldı.

Bir gün süren etkinlikte sabah saatlerinde dört farklı kategoride 10 yarış koşuldu, akşam bölümünde ise iki kategoride final yarışları yapıldı.

Yarışların yapıldığı alanı ziyaret eden Fransız turist Claire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deve kültürü bu bölgenin bir parçası ve bunu biliyoruz." dedi.

Claire, "Hayatımda birçok kez deveye bindim. Ürdün'de bulunmaktan ve yeni bir yaşam biçimini deneyimlemekten mutluluk duyuyorum. Deve yarışlarını izlemek benim için heyecan verici bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda robot jokeylerin kullanıldığını öğrenince çok şaşırdığını belirten Claire, "Bana develerin insanlar tarafından değil, 'robot jokey' adı verilen cihazlarla yönlendirileceği söylendiğinde inanamadım. Bu bana bilim kurgu filmi gibi geldi. Ama bugün burada, yarış pistinin hemen yanında, bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğunu kendi gözlerimle gördüm." dedi.

Arap Develer Kupası'nın ikincisi düzenlenen bu yılki organizasyon öncesinde, ilk turnuva 2024 Mayıs ayında Suudi Arabistan'ın Ula bölgesinde gerçekleştirilmişti.

Arap Deve Yarışları Federasyonu gözetiminde düzenlenen bölgesel bir spor etkinliği olan Arap Develer Kupası, deve yarışlarını Arap kültürel mirasının bir parçası olarak tanıtmayı ve yaşatmayı hedefliyor. Etkinlikte insan jokeyler yerine güvenlik amacıyla "robot jokeyler" kullanılarak geleneksel spor ile modern teknolojinin uyumu vurgulanıyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.