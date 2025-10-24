2025 Arap Develer Kupası Vadi Rum'da Gerçekleştirildi

VADİ Ürdün'ün güneyinde yer alan Vadi Rum (Rum Vadisi) bölgesi, "2025 Arap Develer Kupası" yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın himayesinde, Vadi Rum bölgesindeki Şeyh Zayid Deve Yarışları Hipodromu'nda düzenlenen organizasyon, 10 Arap ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Cezayir, Sudan, Ürdün, Tunus, Fas, Somali ve Cibuti'den takımlar katıldı.

Bir gün süren etkinlikte sabah saatlerinde dört farklı kategoride 10 yarış koşuldu, akşam bölümünde ise iki kategoride final yarışları yapıldı.

Yarışların yapıldığı alanı ziyaret eden Fransız turist Claire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deve kültürü bu bölgenin bir parçası ve bunu biliyoruz." dedi.

Claire, "Hayatımda birçok kez deveye bindim. Ürdün'de bulunmaktan ve yeni bir yaşam biçimini deneyimlemekten mutluluk duyuyorum. Deve yarışlarını izlemek benim için heyecan verici bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda robot jokeylerin kullanıldığını öğrenince çok şaşırdığını belirten Claire, "Bana develerin insanlar tarafından değil, 'robot jokey' adı verilen cihazlarla yönlendirileceği söylendiğinde inanamadım. Bu bana bilim kurgu filmi gibi geldi. Ama bugün burada, yarış pistinin hemen yanında, bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğunu kendi gözlerimle gördüm." dedi.

Arap Develer Kupası'nın ikincisi düzenlenen bu yılki organizasyon öncesinde, ilk turnuva 2024 Mayıs ayında Suudi Arabistan'ın Ula bölgesinde gerçekleştirilmişti.

Arap Deve Yarışları Federasyonu gözetiminde düzenlenen bölgesel bir spor etkinliği olan Arap Develer Kupası, deve yarışlarını Arap kültürel mirasının bir parçası olarak tanıtmayı ve yaşatmayı hedefliyor. Etkinlikte insan jokeyler yerine güvenlik amacıyla "robot jokeyler" kullanılarak geleneksel spor ile modern teknolojinin uyumu vurgulanıyor.