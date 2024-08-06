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2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Dördüncü Gün Tamamlandı

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Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışlarının dördüncü günü tamamlandı. 30 ülkeden 115 sporcu yarışmaya katıldı ve paraşütçüler başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. Yarışma 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışlarının dördüncü günü tamamlandı.

Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla başlayan yarışmanın dördüncü gününde, paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek hazırlıklarını tamamladı ve uçuşlarına başladı.

Gökyüzüne birbirinden renkli paraşütleriyle havalanan yarışmacılar, belirledikleri süre havada kaldıktan sonra Burdur'un Gölhisar ilçesi Karapınar mevkisine sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Türkiye'den 17 sporcunun katıldığı organizasyon, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

İlk 3'e giren yarışmacılara çeşitli ödüller takdim edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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