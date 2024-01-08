2024 Xiamen Maratonu'nda Etiyopyalı Atletler Birinci Oldu

ÇEKİM TARİHİ: 7 Ocak 2024

2024 Xiamen Maratonu'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in Xiamen kentinde Pazar günü sabah saatlerinde düzenlenen 2024 Xiamen Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı atlet Asefa Boki Kebebe birinci gelirken kadınlarda da yine Etiyopyalı Bekelech Gudeta Borecha altın madalyaya uzandı.

Erkeklerde Kebebe, 2 saat 6 dakika 46 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini geçen ilk atlet olurken Kenya'dan Felix Kiptoo Kirwa 2 saat 6 dakika 52 saniyeyle ikinci ve Fas'tan Othmane El Goumri 2 saat 7 dakika 18 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Borecha, 2 saat 22 dakika 54 saniyelik derecesiyle birinci gelirken onu 2 saat 24 dakika 12 saniyeyle Faslı atlet Fatima Ezzahra Gardadi ve 2 saat 26 dakika 53 saniye ile Çinli atlet Zhang Deshun takip etti.

Çin'in en önemli maratonlarından olan 2024 Xiamen Maratonu'na yaklaşık 30.000 atlet katıldı.

2021 yılında Dünya Atletizm Elit Platin Unvanı'nı kazanan Xiamen Maratonu, Shanghai Maratonu'ndan sonra bu unvanı kazanan Çin'deki ikinci maraton olarak kayıtlara geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)