Tüik: Eğitim Harcamaları 2024 Yılında 2 Trilyon 200 Milyar 338 Milyon TL Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam eğitim harcaması 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2024 yılında; yüzde 99 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

