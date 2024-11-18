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2024-2025 eğitim dönemi burs ve kredi ödemeleri başladı

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Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk defa burs ve kredi alacak üniversite öğrencilerine ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Lisans öğrencilerine 2000, yüksek lisans öğrencilerine 4000, doktora öğrencilerine ise 6000 lira ödeme yapılacak.

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.

PARALAR YATIRILMAYA BAŞLANDI

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

2024-2025 eğitim dönemi burs ve kredi ödemeleri başladı
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Güncel
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