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1926 Bulancakspor'da yeni başkan Aydın Karataş

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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1926 Bulancakspor'da kulüp başkanlığına Aydın Karataş seçildi. Karataş, kulübü eski günlerine döndürmek için çalışacaklarını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1926 Bulancakspor'da kulüp başkanlığını Aydın Karataş devraldı.

3 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen genel kurulda aday çıkmaması üzerine divan heyetine kalan kulübün yönetimi için Karataş liste sundu. Listenin divan heyetince kabul edilmesiyle Karataş, 1926 Bulancakspor'un yeni başkanı oldu.

Divan Başkanı Bahtiyar Sezer'den görevi devralan Başkan Karataş, yaptığı açıklamada, kulübü eski günlerine kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Daha önce bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Karataş, "Fakat 9 senedir burada yokuz. Şimdi kulübü devraldık. Her zaman birlikte şahlanacak bir camia olacağız. Camiamız bize yardımcı olsun, destek olsun, biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Bu takımı layık olduğu yere çıkartmaya uğraşacağız." dedi.

Karataş, bir teknik direktör ile görüşme yaptıklarını belirterek, yönetim kurulu dağılımının ardından bu konuda tekrar görüşme yapacaklarını kaydetti.

Başkan Karataş, yönetim kurulu dağılımının ardından cumartesi günü teknik direktör ile görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu Adem Çolak, Ahmet Çağlar, Ali Taşdemir, Necmettin Kesik, İdris Kasap, Korhan Aslan, Erhan Yılmaz, Ertan Özgen, Eyüp Toraman, Hüdayi Türüdüoğlu, İsmail Akoğlu, Kadir Akgün, Mahmut Çeceli, Murat Sakallıoğlu, Önder Kızıltaş, Rıfat Nural Demir, Rıza Tirsi, Samet Karataş, Sefa Demir, Şenol Usta, Şükrü Bodur ve Bahtiyar Sezer'den oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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