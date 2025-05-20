19 Mayıs Kutlamaları Sancaktepe'de Coşkuyla Gerçekleşti

19 Mayıs Kutlamaları Sancaktepe'de Coşkuyla Gerçekleşti
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Sancaktepe'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, çelenk sunma, saygı duruşu, gençlik yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle kutlandı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, gençliğin önemine dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sancaktepe'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Sancatepe Atatürk anıtında gerçekleştirilen törende, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Kutlamalar, Sancaktepe'li gençlerin ve sporcuların gösterileri ile devam etti. Buradaki programda konuşma yapan Alper Yeğin gençliğin önemine ve Atatürk'ün gençliğe olan inancına dikkat çekti.

Günün son programı ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sancaktepe Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Mert Demir konserinin yapıldığı etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin etkinlikte yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizin sergilediği performans, bizlere büyük bir gurur ve umut verdi. Emeği geçen tüm gençlerimize, eğitmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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