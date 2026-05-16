Kayseri merkezli 19 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 60 şüpheli tutuklandı

Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 zanlıdan 60'ı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 119 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 60'ı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 ayrı internet sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine 13 Mayıs'ta, 132 şüphelinin yakalanması için Kayseri, İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aranan 132 zanlıdan 119'u yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba geçici el konulmuş, incelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edilmişti.