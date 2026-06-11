Haberler

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medyada faizsiz kredi vaadiyle 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırdıkları belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca internetten ürün satışı ve yatırım vaadiyle 120 milyon lira gelir elde ettikleri, parayı soğuk cüzdanlarla akladıkları tespit edildi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medya platformunda faizsiz kredi ilanı üzerinden iletişime geçtiği şüphelilerce 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırıldığı yönündeki şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternetten ürün satışı ve yatırım vaadiyle ülke genelinde çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık 120 milyon lira gelir elde ettikleri belirlenen zanlıların, dolandırıcılıktan elde edilen paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdanlar arasında transfer yaptığı, ev ve araç alarak lüks yaşantı sürdükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi
57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Bursa'da rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı: Pasta kutusunda döviz detayı!

Bursa'daki rüşvet dosyasında çarpıcı iddia!
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir