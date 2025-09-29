18 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 537 Kişi Dolandırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık şebekesine" yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 46 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 537 vatandaşı, 984 milyon lira dolandıran şebekenin çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 46 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi."