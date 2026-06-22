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Kahramanmaraş Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı, 38'i Tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 114 milyon TL para hareketliliği tespit edildiğini, 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 114 milyon liralık para hareketliliğinin tespit edildiğini, 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 114 milyon TL'lik para hareketliliğinin tespit edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, operasyonlarda görev alan jandarma personeli, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarını tebrik etti.

Kaynak: ANKA
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