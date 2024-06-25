15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Dalian'da Başladı

DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da başladı.

"Büyüme için Yeni Ufuklar" temasıyla 25-27 Haziran tarihlerinde yapılacak etkinlik, küresel ekonomik büyüme için yeni itici güçler ile yöntemler keşfetmek üzere yaklaşık 80 ülke ve bölgenin kamu ve özel sektörlerinden 1.600'ün üzerinde temsilciyi bir araya getiriyor.