15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Dalian'da Başladı
Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, küresel ekonomik büyüme için yeni itici güçlerin keşfedilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.
DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da başladı.
"Büyüme için Yeni Ufuklar" temasıyla 25-27 Haziran tarihlerinde yapılacak etkinlik, küresel ekonomik büyüme için yeni itici güçler ile yöntemler keşfetmek üzere yaklaşık 80 ülke ve bölgenin kamu ve özel sektörlerinden 1.600'ün üzerinde temsilciyi bir araya getiriyor.