Haberler

İstanbul merkezli "örgütlü kredi dolandırıcılığı" operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda, usulsüz ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçları sağlam göstererek kredi çeken 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen "örgütlü kredi dolandırıcılığı" operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak yapılan kredi dolandırıcılığı suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, şüphelilerin, kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi.

Elde edilen belge ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda ise organize şekilde hareket eden zanlıların usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler, ağır hasarlı, deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların, şüphelilerin bağlantılı oldukları ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiğini ortaya çıkardı.

Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

En sevdiği sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Efsane boksöre güvercin sürprizi

Efsane isme güvercin sürprizi
Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti

Yaşı küçük, suç dosyası devasa
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası