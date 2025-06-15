14 Yaşındaki Baran'a LGS Sonrası Ata Hediyeli Sürpriz

14 Yaşındaki Baran'a LGS Sonrası Ata Hediyeli Sürpriz
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Safranbolu'da 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında at hediye aldı. 'Kınalı Yörük' isimli kısrak, yıllardır biniciliğe meraklı olan Yalçınkaya'ya sürpriz olarak verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde biniciliğe meraklı olan 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya'ya girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında at hediye edildi.

Kanuni Ortaokulu'nda sınava giren Yalçınkaya, çıkışta sürprizle karşılaştı.

Uzun yıllar at binmeye gittiği ancak sınav döneminde bir süre ayrı kaldığı çiftlik sahibi tarafından Yalçınkaya'ya bu özlemini gidermesi için "Kınalı Yörük" isimli kısrak armağan edildi.

Sürpriz hediyeyle mutluluk yaşayan Baran Yalçınkaya, AA muhabirine, sınava hazırlık sürecinde ata çok sık binemediğini söyledi.

Yaz tatilinde her gün at çiftliğine gideceğini belirten Yalçınkaya, "At hediye edileceğinden haberim yoktu. Sürpriz oldu. Sevindim, mutluyum." dedi.

Daha sonra ata binen Yalçınkaya, at çiftliğine gitti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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