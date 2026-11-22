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ZHENGZHOU, 22 Kasım (Xinhua) -- 14. Orta Çin Yatırım ve Ticaret Fuarı cumartesi günü Çin'in Zhengzhou kentinde başladı.

"Çin'in orta kesiminin yükselişini hızlandırmak amacıyla üç üs ve bir merkez inşa etmek" temasıyla düzenlenen fuar, 30.000 metrekarelik sergi alanına sahip.

Etkinlik 23 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: Xinhua