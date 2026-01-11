Bakan Yerlikaya: 14 ilde 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla 90 şüphelinin yakalandığını ve 2020-2025 döneminde hesaplarında 685 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu açıkladı. 39 kişi tutuklandı, 46 kişi adli kontrol altına alındı.
Bakan Yerlikaya: 14 ilde 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilerde 39'u tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel