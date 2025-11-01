138. Kanton Fuarı'nda Akıllı Sağlık Hizmetleri Sergisi Başladı

GUANGZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- - 138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) üçüncü aşaması cuma günü Çin'in Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

Fuarın Akıllı Sağlık Hizmetleri sergi alanında tıbbi robotlar, akıllı teşhis ve sağlık izleme sistemleri gibi en son tıbbi teknolojiler öne çıkıyor.

Toplam 515.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yaklaşık 25.000 stant yer alıyor.