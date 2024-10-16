136. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı
Kanton Fuarı, 'Yüksek kaliteli kalkınmaya hizmet etmek, üst düzey açılımı teşvik etmek' temasıyla bu yıl 30.000'den fazla katılımcı ve 1,15 milyon yeni ürünle gerçekleştiriliyor. Yurt dışından 147.000 ön kayıtlı alıcının katılması bekleniyor.
GUANGZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak bilinen 136. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.
"Yüksek kaliteli kalkınmaya hizmet etmek, üst düzey açılımı teşvik etmek" temalı bu yılki fuarda, 30.000'den fazla katılımcı 1,15 milyon yeni ürün sergiliyor.
Birçok yeni firma, ürün, teknoloji ve iş modelinin tanıtılacağı fuara, yurt dışından 147.000 ön kayıtlı alıcının katılması bekleniyor. Kanton Fuarı, 15 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında üç farklı aşamada gerçekleştiriliyor.