26 il için 1250 bekçi alınacak! İşte şartlar

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve 31 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Polis Akademisi Başkanlığı, bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Alımlar 26 şehirde gerçekleştirilecek.

ÖN BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

EN AZ LİSE MEZUNU OLMA ŞARTI ARANACAK

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor. Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.