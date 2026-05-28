Haberler

Küçük judocu Melisa'dan, 1 ayda 5 altın madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 7 yaşında judoya başlayan Melisa Liva Darka (12), son bir ayda biri uluslararası olmak üzere 5 altın madalya kazandı. Şimdi hedefi Makedonya'da Balkan Şampiyonu olmak.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 7 yaşında judoya başlayan Melisa Liva Darka (12), son 1 ayda katıldığı turnuvalarda birisi uluslararası turnuvada olmak üzere 5 altın madalya kazandı.

Çubuk Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Melisa Liva Darka, ablası Esila Elif Darka'nın (14) judo antrenmanlarını izleyerek judoya başladı. Ablasının antrenmanlarına gidip gelen Melisa, bir süre sonra kendisinin de antrenmanlara katılmak istediğini söyledi. Melisa Liva Darka, yaklaşık 4-5 aylık eğitimin ardından Ankara'da katıldığı ilk turnuvada birinci oldu. Son bir ayda ise 10 Nisan'da Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Bölge Şampiyonası'nda, 28 Nisan'da Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda, 30 Nisan'da Ankara Şampiyonası'nda, 5 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda ve 13 Mayıs'ta Karaman'daki Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

'MAKEDONYA'DA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUM'

Melisa Liva Darka, çok yoğun bir tempoda çalıştığını ifade ederek, "Art arda tarihlerde maçlarımın olacağını biliyordum. Onun için antrenmanları arttırdık. Okuldan çıkıp 1 saat dinlenip sonra antrenmanlara geliyordum. Antrenmanlarımız yorucu geçiyordu. Arkadaşlarım sürekli bana özeniyorlar. Ailem bana çok destek oluyor ve onlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çevremdeki insanlar da sürekli beni tebrik ediyor. Spor yapan yaşıtlarım spor yapmayı bırakmasınlar. Spor yapmaya devam etsinler; çünkü bu başarıyı tadınca daha da başarılı olmak isteyecekler" diye konuştu.

Melisa Liva Darka, judo alanında hedeflerinin olduğunu da söyleyerek, "5 Haziran'da düzenlenecek olan Makedonya Balkan Şampiyonası'na gideceğim Allah'ın izniyle orada da şampiyon olmayı hedefliyorum" dedi.

Antrenörü Ahmet Koçyiğit ise Melisa'nın judoya 7 yaşında başladığını söyleyerek, "Judoya ilk başta Melisa'nın ablası başladı. Melisa birkaç defa ablası antrenmana gelirken onu izlemeye geldi. Sonrasında Melisa da judoya katılmayı istedi ve judoya başladı. Judoya katıldıktan 4-5 ay sonra Melisa Ankara'da çıktığı maçta birinci oldu. Son bir ayda da 5 madalya kazandı. Şimdi milli takımla birlikte Makedonya'ya Balkan Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah orada da hedefimiz kupa" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı