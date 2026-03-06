Haberler

11 ilde tefeci operasyonu: 61 gözaltı

11 ilde tefeci operasyonu: 61 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde yürütülen tefecilik operasyonu sonucunda 61 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı ve aşırı baskı altında mal varlıklarını ele geçirdiği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11 ilde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ'da yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu kapsamda 11 ilde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli yağma' suçlarına yönelik il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 4,5 milyar TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen şüphelilere ait; 23 banka hesabında bulunan 92 milyon TL suç gelirine ve yaklaşık 215 milyon TL değerinde; 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekneye el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek telefon
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu