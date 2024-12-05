100.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Duisburg'a Ulaştı
Çin’in Chongqing kentinden hareket eden 100.000'inci yük treni, salı sabahı Almanya'nın Duisburg kentine vararak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Tren, elektronik ve endüstriyel parçalarla yüklüydü ve Avrupa'nın çeşitli varış noktalarına dağıtılmak üzere boşaltıldı.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
100.000'inci Çin-Avrupa yük treninin salı sabahı Almanya'nın Duisburg kentine varmasıyla bu demiryolu hattında tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
100.000'inci Çin-Avrupa yük treninin salı sabahı Almanya'nın Duisburg kentine varmasıyla bu demiryolu hattında tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.
Çin'in Chongqing kentinden hareket eden ve elektronik, endüstriyel parçalar ve ev aletleri taşıyan tren, saat 09.10'da Duisburg terminaline vardı. Trendeki ürünler, Avrupa'daki çeşitli varış noktalarına dağıtılmak üzere hızla boşaltıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)