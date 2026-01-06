Haberler

Parasını ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürüp, yaşamına son verdi

Parasını ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürüp, yaşamına son verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, 10 yıl boyunca ev ödemesi yapan Soner Sucu, aldığı hizmetin yerine getirilmemesi üzerine müteahhitin oğlu Ramazan Can Yıldırım'la tartıştı. Tartışmanın ardından Sucu, Yıldırım'ı tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

ADANA'da Soner Sucu (32), 10 yıl boyunca ödemesini yaptığı evi teslim alamadığını öne sürdüğü müteahhidin oğlu Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre; Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan Soner Sucu, R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye... Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

''Dostlarım sessiz kaldı'' diyen Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye... Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü