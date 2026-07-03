Haberler

Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sahte altın üretip pazarladığı iddia edilen 69 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda binlerce sahte altın, silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, sahte altın üretip pazarladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 10 ilde 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 69 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat, gremse ve figürlü toplam 10 bin 749 sahte altın ile 123 mühür, 5 kilogram sahte altın, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek, 26 sentetik hap ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerden 18'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23'ü için adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık

2 günde vatandaşa rekor para kazandırıldı
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı

Tüm ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Enner Valencia'dan milli takıma veda

Valencia, ''Benden bu kadar'' dedi
Komedyen Deniz Göktaş'ın babası, polis memurunun şehit edildiği olaylara karışmış

Deniz Göktaş'ın babası bir polisin şehit edildiği olaylara karışmış

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

Galatasaray’ın rakipleri belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var